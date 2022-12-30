2023 günlük yemek ücreti ne kadar olacak?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından çalışanlara verilen yemek ücretlerinin artıp, artmayacağı merak konusu oldu. 2022 yılında KDV dahil günlük yemek bedeli 55,08 TL olarak belirlenirken gözler 2023 günlük yemek ücretlerine çevrildi. Peki,2023 yemek ücretleri ne kadar olacak? Yemek kartları marketlerde geçecek mi? Yemek ücretleri ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren Yemek ücreti, 2023 yılı asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2022 yılında KDV dahil günlük yemek bedeli 55,08 TL olarak belirlenirken gözler 2023 günlük yemek ücretlerine çevrildi. Peki 2023 yemek ücretleri ne kadar olacak? Yemek kartları marketlerde geçecek mi? Yemek ücretleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

2023 YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLCAK?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadelere yer verdi: "Bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız Yemek parası istisna tutarını 110 liraya,25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz. "ifadelerine yer verdi.

YENİ YILDA YEMEK KARTLARI MARKETLERDE GEÇECEK Mİ?

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarında değişen bir durumun olmadığını dile getirdi. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnası olmaması hususunun, 2008 yılında yayınlanan ve yürürlükle olan kanunda değişmediğini ifade eden Öner Piyade 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuatın, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmediğine dikkat çekti.

YENİ YEMEK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yemek ücretinin ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

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