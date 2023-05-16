Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan geçici vergi açıklamasının ardından vatandaşlar 2023 geçici vergi uzatıldı mı? sorusunu araştırdı. Son zamanlarda gündemde yer alan konu ile ilişkin arama motorlarında 2023 geçici vergi uzatıldı mı? Geçici vergi ne zamana kadar uzatıldı? Geçici vergi tarihi 2023! araması yapılıyor. İşte detaylar...

2023 geçici vergi uzatıldı mı? sorusu gündemde yer alıyor. 17 Mayıs tarihine kadar ödenmesi gereken geçici vergilerin son ödeme tarihine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında 2023 geçici vergi uzatıldı mı? Geçici vergi ne zamana kadar uzatıldı? sorularına yanıt aradı. İşte Geçici vergi tarihi 2023!

2023 GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler

üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar

uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17

Mayıs 2023 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır."