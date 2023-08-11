2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'na Büyük İlgi
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Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'na (GIIAS) otomobil tutkunları büyük ilgi gösteriyor. Fuar, 20 Ağustos'a kadar sürecek ve 49 çok uluslu otomotiv şirketi araçlarını sergileyecek.
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sergilenen NETA marka otomobilin içinde oturan bir ziyaretçi, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Fajar Septian/Xinhua)
TANGERANG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Otomobil tutkunları, Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde başlayan 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'na (GIIAS) büyük ilgi gösteriyor.
Perşembe günü başlayan fuar, 20 Ağustos'a kadar sürecek. GIIAS 2023'e katılan 49 çok uluslu otomotiv şirketi, fuarda muhteşem araçlarını sergiliyor.
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sergilenen otomobilleri inceleyen ziyaretçiler, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sergilenen otomobilleri inceleyen ziyaretçiler, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sergilenen otomobillerin yanında duran modeller, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sürüş simülatörünü deneyen bir ziyaretçi, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sergilenen otomobilleri inceleyen bir ziyaretçi, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sergilenen otomobilleri inceleyen ziyaretçiler, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sergilenen otomobilleri inceleyen ziyaretçiler, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)