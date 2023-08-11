2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'na Büyük İlgi

Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'na (GIIAS) otomobil tutkunları büyük ilgi gösteriyor. Fuar, 20 Ağustos'a kadar sürecek ve 49 çok uluslu otomotiv şirketi araçlarını sergileyecek.