TMO 2023 fındık fiyat listesi ! (KABİNE TOPLANTISI) Cumhurbaşkanı açıklaması fındık fiyatı ne kadar?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.10 itibarıyla başladı. Ana gündem maddesi dış politika ve ekonomi olan toplantı 3 buçuk saat sürdü. Peki, 2023 fındık fiyatları n? Cumhurbaşkanı açıklaması Fındık fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. 3 buçuk saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 fındık fiyatları artı mı? Cumhurbaşkanı açıklaması fındık fiyatı ne kadar oldu?

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMASI FINDIK FİYATI NE KADAR?

Ağaç kesimi nedeniyle protestoların gerçekleştiği Akbelen'deki olaylara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 10 yıldır kirli tuzakların sayısız örneğini gördük. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a birçok hadiseyi atlattık. Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir. Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir." dedi.

FINDIK FİYATI AÇIKLANDI!

Açıklamalarına devam eden Erdoğan fındık fiyatları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Giresun içi 84 TL, levant için 82,50 TL denildi.