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2023 FED toplantısı ne zaman? Yeni yılın FED karı ne zaman açıklanacak?

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2023 FED toplantısı ne zaman? Yeni yılın FED karı ne zaman açıklanacak?

Fed takvimine göre, 2023 yılında 8 faiz toplantısı yapılacak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 2023 yılında Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık aylarında toplanacak. Peki, 2023 FED toplantısı ne zaman? Yeni yılın FED karı ne zaman açıklanacak?

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ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı dünya piyasasını yakından ilgilendiriyor. Fed faiz kararı takvimine göre, 2023 yılında 8 faiz toplantısı yapılacak. Peki, ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı dünya piyasasını yakından ilgilendiriyor. Fed faiz kararı takvimine göre, 2023 yılında 8 faiz toplantısı yapılacak. 2023 FED toplantısı ne zaman? Yeni yılın FED karı ne zaman açıklanacak, İşte, detaylar…

2023 FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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