2023 FED toplantısı ne zaman? Yeni yılın FED karı ne zaman açıklanacak?

Fed takvimine göre, 2023 yılında 8 faiz toplantısı yapılacak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 2023 yılında Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık aylarında toplanacak. Peki, 2023 FED toplantısı ne zaman? Yeni yılın FED karı ne zaman açıklanacak?