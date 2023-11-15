2023 Euro Kuru Canlı Takip: Euro Rekor Fiyatı ve TL Karşılığı

Euro kuru rekor kırmaya devam ediyor. Euro ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Euro canlı takip etmek isteyenler, Euro ne kadar oldu ve Euro fiyatı kaç TL olduğunu araştırıyor. Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Euro rekor fiyatı ne kadar, Euro kaç TL? Euro kuru (canlı) 2023!

Euro ne kadar oldu ve Euro yükselirse ne olur sorularına yanıt aranıyor. Yükselişini sürdüren dolar ve eurodan yeni rekor geldi. Döviz kurundaki artış gündeme gelirken Euro ne kadar olduğu merak ediliyor.Euro rekor fiyatı ne kadar, Euro kaç TL? Euro kuru (canlı) 2023! Detaylar haberimizdedir…

EURO YÜKSELİYOR MU?

Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün günü 28,62'den tamamlayan dolar, gece saatlerinde 28,76'yı görerek rekor tazeledi. Euro ise 31,31 seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

EURO NE KADAR?

Saat 11.10 itibarıyla dolar 28,67'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,20 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR NE KADAR?

Son bir ayda dolar/TL kurunda yüzde 2'yi aşan yükseliş izlendi. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise kurda yüzde 53'ü aşan prim görüldü.