2023 engelli maaşı ne kadar olacak? Kimler engelli maaşı alabilir?

2023 Asgari ücretin belirlenmesinin ardından zam gelecek ödemelerden birisi de engelli aylığı olacak. Peki 2023 engelli aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Kimler engelli maaşı alabilir? Engelli maşı ne zaman ödeniyor? Engelli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli maaşları yeni asgari ücret tutarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Peki, 2023 Asgari ücret maaşı ne kadar olacak? Kimler engelli maaşı alabilir? Engelli maşı ne zaman ödeniyor? Engelli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

2023 ENGELİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Engelli maaşı (aylığı) için gözler asgari ücrete çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli maaşları bugün açıklanması beklenen yeni asgari ücret tutarıyla netlik kazanacak.

Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.

Engelli maaşından yararlanabilmek için engellinin çalışmaması ve emekli olmaması şartı aranmaktadır. Nafaka bağlanmayan veya bağlanabilecek durumda olmayan ile hane içinde kişi başına düşen gelirinin muhtaçlık sınırın altında olanlar engelli maaşı alabilirle Engelli maaşı (aylığı) ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyor. Engelli maaşı (aylığı)na yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.

ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor.

KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır. Engel durumuna göre toplam engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlar "engelli", toplam engel oranı yüzde 70 ve üzeri oranda olanlar ise "başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli" olarak kabul edilir.

ENGELLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (01.07.2022'den sonrası için 1833,45 TL) az olması gerekmektedir.