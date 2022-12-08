2023 Engelli maaşı ne kadar olacak ve 2023 Ocak zammı ile engelli maaşı ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. Engelli aylığı ne kadar, ne kadar olacak merak ediliyor. 2023 Engelli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile engelli maaşı ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2023 Engelli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile engelli maaşı ne kadar oldu?

Ocak ayı asgari ücrete zammı ile 2023 engelli maaşı ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023 Engelli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile engelli maaşı ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. 2023 Engelli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile engelli maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Engelli aylığı bu yıl yüzde 40-69 oranlarında engelli vatandaşlar için 865 TL,yüzde 70 ve üzerinde engelli olanlar için ise bin 298 TL olarak belirlendi. Engelli yakını aylığı ise 865 TL oldu.

2023 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2023 engelli maaşı ne kadar olacağı, 2023 asgari ücretin belli olmasının arından engelli maaşlarında yeni bir düzenleme gelecektir. Eğer asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse yüzde 40-69 oranında engelliliği bulunanların engelli maaşı 1461 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüzde 40 zam gelmesi halinde 1573, yüzde 50 zam gelmesi halinde ise emekli aylığının 1686 lira olması öngörülüyor.

ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?