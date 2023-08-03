2023 Enflasyon rakamları açıklandı mı? Temmuz enflasyon kaç çıktı? 2023 aylık enflasyon oranları!
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Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin gündeminde yer alan Temmuz ayı enflasyon oranı hakkında merak edilenler ise arama motorlarında araştırılıyor. 2023 Enflasyon rakamları açıklandı mı? 2023 aylık enflasyon oranları!
Temmuz enflasyon kaç çıktı? merak ediliyor. TÜİK temmuz ayı enflasyon oranlarını vatandaş ile paylaştı. Türkiye'de gündem olan enflasyon oranları ise merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon oranını açıklamasının ardından 2023 Enflasyon rakamları açıklandı mı? 2023 aylık enflasyon oranları araması yapıldı. Detaylar haberimizde...
Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon temmuzda yüzde 9,49 yükseliş gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,83'e çıktı.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,75 ile ulaştırma oldu.