Memur maaş zammı için geri sayım başlarken en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı oranları gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşı zammı yüzde kaç olacak, en düşük memur maaşı kaç TL yapılacak?

Memur zammı, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez veriliyor. Memur maaşı zammı için sayılı günler kaldı. En son açıklanan enflasyon rakamları sonrasında 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. En düşük memur maaşı seviyesi ve memur zam oranı merak konusu. Peki, 2023 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur maaşı zammı yüzde kaç olacak, en düşük memur maaşı kaç TL yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA SEYYANEN Mİ OLACAK?

Bilindiği gibi seyyanen zam, maaşı kaç TL olursa olsun tüm memurlara birden aynı zammın yapılması anlamına geliyor. Seyyanen zam yapıldığında tüm memur maaşlarına aralarındaki fark gözetmeksizin örneğin; bin TL oranında zam yapılıyor. Bu durumda ise maaş farklarına göre genellikle artış oranı büyük fark gözettiğinden yüzdelik enflasyon artış oranına göre memurlara zam yapılıyor. 2023 Ocak ayı memur zammının da yüzde olarak yapılması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI BELLİ OLDU

Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim)enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesaplandı.

Bugün açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık artış oranı ise 2,88 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi. Şimdiki durumda memur maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.