Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu. Emmy Ödülleri aday listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Eylül'de sahiplerini bulacak olan törende kimlerin aday gösterildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Emmy Ödüllerinin adayları araştırılıyor. Peki, 2023 Emmy Ödülleri adayları kimler? 75. Emmy Ödülleri açıklandı mı? Hangi diziler Emmy'e aday gösterildi? Detaylar haberimizde...

EMMY ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI MI?

27 dalga aday gösterilen Succession dizisinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda "En İyi Drama Dizisi de dahil olmak üzere toplam 27 Emmy adaylığı için Succession oyuncu kadrosunu ve ekibini tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi. Dünyaca ünlü yapımların arasında yer alan Ted Lasso 21, The Marvelous Mrs. Maisel 14, The Bear 13, BEEF 13, DahmerMonster: The Jeffrey Dahmer Story 13, Wednesday 12, Barry 11 ve Only Murders In The Building 11 adaylık kazandı.

2023 EMMY ÖDÜLLERİ ADAYLARI KİMLER?

En İyi Drama Dizisi

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders In The Building

Ted Lasso

Wednesday

En İyi Mini Dizi

Beef

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is In Trouble

Obi-Wan Kenobi