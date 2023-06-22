2023 Emlak Konut THY Yenişehir kura sorgulama ekranı açıldı mı?

Emlak Konut THY imzalı Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor. Peki, Emlak Konut THY Yenişehir kura sorgulama ekranı açıldı mı?

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor. Peki, Emlak Konut THY Yenişehir kura sorgulama ekranı açıldı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İSTANBUL'DA İLK EVİ OLACAK KİŞİLER BAŞVURU YAPABİLİR.

Kampanyaya koşulları İstanbul'da ikamet eden ve sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız için geçerli olacaktır.

EMLAK KONUT VE TOKİ'DE DEVAM EDEN SÖZLEŞMESİNİN OLMAMASI.

Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması

İSTANBUL'DA SON 1 YIL İÇERİSİNDE TAPU DEVRİNİN YAPILMAMIŞ OLMASI20% GENÇ KONTENJANI

Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır

BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAKTIR

5 SENE SATILAMAYACAK

Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış işlemi yapılamaz

PROJE HAKKINDA

Çocukların Yeni Şehri…

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklarınız için de her şey düşünüldü. Projede çocuklarınızın keyifle vakit geçireceği ve sosyalleşeceği çocuk oyun parkı ve onların iyi düzeyde eğitim alabileceği eğitim kurumları yer alıyor.

Hem çocuklarınız hem sizler için güven ve ayrıcalıklarla dolu bir yaşam başlıyor.

Huzur Arayanların Yeni Şehri…

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de pek çok imkânın yanında sizlere huzur eşlik ediyor. Büyük bölümü yeşil alanlara ayrılan projede yeşille iç içe olacak, ormana komşu konumuyla temiz hava ve doğanın verdiği enerjiyle günün her anında huzur bulacaksınız.

Doğaya Saygılı Ve Sürdürülebilir Bir Yaşam Hayal Edenlerin Yeni Şehri…

Sürekli gelişen ve İstanbul Havalimanı ve diğer gerçekleşecek büyük projelerin merkezinde yer alan Yenişehir Evleri Arnavutköy, her detayı özenle düşünülmüş, sürdürülebilir bir yaşam için yenilikçi uygulamalara yer verilen bir proje olarak sizleri bekliyor.

Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan Yeşil Proje olma özelliğini taşıyor.

Arnavutköy Yenişehir Evleri çevresel uygulamalarıyla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

EMLAK KONUT THY YENİŞEHİR KURA SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

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