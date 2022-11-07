Ekim enflasyon verisiyle birlikte emekli maaş zammı oranı da şekillenmeye başladı. Yılın ikinci yarısına ait verilerden 4'ü belli oldu. Bu kapsamda binlerce emeklinin gözü kulağı gelecek son dakika açıklamalarında olacak. Peki, 2023 Emekli yılbaşı zammı belli oldu mu, ne kadar? SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak ayı yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret, EYT'nin yanında memur ve emekliler de maaşlarına yapılacak zamma kilitlendi. Memur ve emeklilerin gözü ocak zammındaki son durum haberlerinde. Ocak ayında memur ve emekliye yapılacak zam tutarı, açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek. Peki, 2023 Emekli yılbaşı zammı belli oldu mu, ne kadar? SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar haberimizde...

2023 EMEKLİ YILBAŞI ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Enflasyon farkı dâhil 4 aylık memur zammı 11.84 olacak. Yeni yılda memur ve emeklilerinin gelirinde ek göstergeye bağlı olarak da artış yaşanacak. Yüzde 40'lık zam durumunda en düşük emekli aylığı 4 bin 900 liraya, en düşük memur maaşı da 12 bin 747 liraya çıkacak.

Temmuz ayında yüzde 42.35 açıklanan emekli zammı yılbaşında yeniden belirlenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

İkinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında enflasyon yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde çıkması ile memur ve memur emeklisine şimdiden fark oluştu.

ENFLASYON YÜZDE 3 ARTARSA EMEKLİLERE YÜZDE 17 ZAM YAPILACAK

Geride kalan 2 ayda (kasım, aralık) enflasyon aylık yüzde 3 seviyesinde artarsa 1 Ocak 2023'te emeklilere yüzde 17 zam yapılacak. Ek düzenleme ile daha yukarı, yüzde 30-40 seviyelerine çıkarılabilecek.

3 OCAK'TA NETLEŞECEK

2022 yılının ikinci yarısında enflasyon farkı oluşabilmesi için kümülatif enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 2.37, ağustos ayında yüzde 1.46, Eylül 3.08 ekimde de 3.54 çıktı. Buna göre 4 aydaki kümülatif enflasyon yüzde 7'yi geçti.