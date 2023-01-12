2023 Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Memur ve Emekliye yapılan zam TBMM den geçti mi?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30 zamma ilişkin yeni düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda gelerek görüşüldü. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar tarafından Memur ve Emekliye yapılan zam TBMM den geçti mi? 2023 Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Sorularının yanıtı araştırlıyor.İşte konu hakkında tüm merak eldenler

Milyonlarca Memur ve emekliyi ilgilendiren Memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda geldi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Memur ve Emekliye yapılan zam TBMM den geçti mi? 2023 Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Peki, Memur ve Emekliye yapılan zam TBMM den geçti mi? 2023 Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur ve emeklilere yüzde 30 örnek öngören kan En düşük emekli maaşı da 5 bin 500 liraya yükseltiliyor.

EMEKLİLİK İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Geçtiniz yıl 2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. 2023 yılı emekli bayram ikramiyesi zam oranları henüz belli olmadı. Yeni zam oranları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.

MEMUR VE EMEKLİYE YAPILAN ZAM TBMM DEN GEÇTİ Mİ?

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları; diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları; tarımsal faaliyette bulunanlara ödenen gelir ve aylıklar, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılacak.

MEMUR VE EMEKLİLER ENFİLSYON FARKI NE KADAR UYGULANACAK?

COVID-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık ilave oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.