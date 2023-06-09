2023 Emekli bayram ikramiyesi, bayramda ödenecek olan ikramiye hakkındaki detayları merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi tarihi!

Her yıl olduğu gibi, emekli bayram ikramiyesi hakkında da birçok soru merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ve emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı süresince verilen bir destektir. 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusu da bunlardan bir tanesi olarak karışımıza çıkıyor ve gündemde yer alıyor. Peki, 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi tarihi!

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 Emekli Bayram İkramiyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. Ancak net bir tarih henüz açıklanmamıştır. Bu tarih, SGK tarafından yapılan resmi duyurularla ilan edilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı; ''Emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" derken kulislerde bu rakamın yüzde 50 zamla 3 bin liraya bulabileceği konuşuluyor.