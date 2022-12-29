Asgari ücret için yapılan değişikliğin ardından gelen birçok zam ile birlikte vatandaşlar tarafından indirim gelecek olan ürünler araştırılıyor. Son iddialara göre elektriğe gelecek olan indirimin söz konusu olması nedeniyle 2023 Elektrik indirim mi gelecek? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, 2023 Elektrik indirim mi gelecek? Elektriğe yüzde kaç indirim gelecek?

2023 Elektrik indirim mi gelecek? Sorusu, ortaya çıkan iddiaların arından vatandaşların aklında soru işareti bıraktı. Bu nedenle birçok vatandaş arama motorları üzerinde Elektriğe yüzde kaç indirim gelecek? Sorusuna yanıt arıyor. HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, hükümetin seçim öncesinde doğal gaz ve elektrikte indirime gitme kararı aldığını belirterek, bu kararın yılbaşından önce, "müjde" olarak duyurulacağını yazdı. Peki, 2023 Elektrik indirim mi gelecek? Elektriğe yüzde kaç indirim gelecek?

2023 ELEKTRİK İNDİRİM Mİ GELECEK?

Bülent Aydemir yazdığı yazıda birçok farklı noktaya değindi ve 2023 yılı için elektrik fiyatlarında bir değişikliğe gidilebileceğini açıkladı. Yüzde 10-15 arası bir indirimin söz konusu olduğunu yazan Aydemir, yayınlamış olduğu yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet, şu anda sanayiye ve elektrik üreticilerine doğal gazın bir metreküpünü 20 lira 50 kuruştan satıyor. Burada yüzde 10-15 arası bir indirim planlanıyor. Yani en kötü ihtimalle bir metreküp doğal gaz sanayiye 18 liradan verilecek. Bu müjde açıklandığında, üretimde doğal gaz kullanan bütün sanayi kuruluşları, işletmeler, hatta tarım kuruluşlarının üretim maliyetleri bir nebze olsun düşmüş olacak. Elbette ki yeterli değil, ancak indirim indirimdir. Uzun süredir zam görmeye alıştığımız için az da olsa psikolojik bir rahatlama bile iyi gelecektir. Enerjideki indirimin daha çok sanayide ve üretimde olacağını söylemek yanlış olmaz. Konutlarda zaten çok yüksek devlet sübvansiyonu bulunuyor."