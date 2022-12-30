2023 Elektriğe zam gelecek mi? Elektriğe zam yapılacak mı? 2023 Elektrik zam var mı, yok mu? Elektriğe indirim mi geldi?

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından başta enerji olmak üzere birçok hizmete zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında 2023 Elektriğe zam gelecek mi? Elektriğe zam yapılacak mı? 2023 Elektrik zam var mı, yok mu? sorularına yanıt arıyor.

Yeni yıla girmemize az zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar elektriğe zam gelip gelmeyeceğini merak etti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Peki, 2023 Elektriğe zam gelecek mi? Elektriğe zam yapılacak mı? 2023 Elektrik zam var mı, yok mu?

2023 ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldığını duyurdu. Yılmaz "Mesken elektriğinde zam olmayacak." ifadelerini kullandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük" dedi. Yılmaz, mesken abonelerine ise elektrik zammı yapılmayacağını duyurdu. EPDK dün de İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirime gitmişti. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olarak düzenleme ile İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12-13 düzeyinde indirim gelecek.