Sosyal medyada bir süredir gündem olan ve sık sık paylaşımlara konu olan 2023 Ekim ayına dair yorumlar, bu tarihe olan merakı artırdı. Peki, 2023 Ekim ayında ne olacak? 20 Ekim 2023'te ne bekleniyor?

2023 Ekim ayında ne olacak ve 20 Ekim 2023'te ne bekleniyor soruları bir süredir sosyal medyada gündemde ve bu konu ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Peki, 2023 Ekim ayında ne olacak? 20 Ekim 2023'te ne bekleniyor?

2023 EKİM AYINDA NE OLACAK?

Barış Manço, 1974-1975 yılları arasında bir yıllık yoğun bir çalışma sonrası Kurtalan Ekspresi ileberaber ilk plağını '2023' ismi ile çıkardı. Bu şarkının sözlerinin çağrıştırdığı anlamlara dayanarak 2023 Ekim ayında olabilecek olaylara dair öngörülerde bulunuluyor.

2023 şarkısının sözlerine dayanarak Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023 yılında Türkiye'nin diğer Türk devletleri ile beraber bir medeniyet kuracağı şeklinde yorumlanıyor.

Bununla beraber 2023 Ekim ayına dair çeşitli spekülatiftahminler de yapılıyor.