Türkiye'de en çok satılan sıfır kilometre SUV modelleri listemizle karşınızdayız. Bu listemizde 2023 yılı Ekim ayında en çok satılan sıfır kilometre SUV modellerini listeledik. Listede Chery, Togg ve Fiat arasında geçen çekişmeli bir rekabet var. Ancak yerli otomobil Togg T10X'ten büyük bir atılım geldi. İşte detaylar…

Türkiye'de en çok satılan sıfır kilometre SUV modelleri listemizle karşınızdayız. Bu listemizde 2023 yılı Ekim ayında en çok satılan sıfır kilometre SUV modellerini listeledik. Listede Chery, Togg ve Fiat arasında geçen çekişmeli bir rekabet var. Ancak yerli otomobil Togg T10X'ten büyük bir atılım geldi. İşte detaylar…

2023 Ekim ayında en çok satılan sıfır kilometre SUV modelleri!

İşte karşınızda Ekim 2023 ait veriler ışığında Türkiye'de en çok satılan sıfır kilometre SUV modelleri. Listemizdeki otomobiller Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan Ekim 2023 raporu kaynak alınarak hazırlanmıştır.

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Togg T10X V2

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretime başlanan ve Togg ismi ile piyasada olan yerli otomobil T10X V2 (uzun menzil) listemizin birinci sırasında yer aldı. Uzun zamandır Fiat Egea Cross hakimiyetinin olduğu listede ilk kez bir elektrikli otomobil birinciliği aldı. Togg T10X V2 Ekim ayında toplamda 3 bin 567 satıldı.

Fiat Egea Cross

Türkiye'de tasarlanan ve üretilen crossover SUV modeli olan Egea Cross bu ay birinciliği yerli otomobile kaptırdı. Çok az bir fark ile ikinci sıraya oturan Fiat Egea Cross Ekim ayında toplamda 3 bin 410 adet satıldı. Modelin sedan kardeşi ile kendi listesinde ve en çok satılan otomobiller listesinde birinci sıraya oturdu.

Nissan Qashqai

Renault kardeşliği ile üretilen Nissan listemizin 3. sırasında kendine yer buldu. Satışa çıktığı günden itibaren Türkiye'de oldukça sevilen Qashqai modeli en çok satılan SUV'lar listesinin Ekim ayında 2 bin 119 adetlik satış ile 3. sıraya oturdu.

Peugeot 2008

Listemizin 4. sırası ise bir Fransız markasına ait. Aslan logosu ile dikkatleri kendine çeken Peugeot, sevilen SUV modeli 2008 ile en çok satılan sıfır kilometre SUV modelleri listesinin 4. sırasına sahip oldu. Peugeot 2008 Ekim ayında toplamda 1768 adet sattı.

Chery Tiggo 8 Pro

Kısa bir aradan sonra Türkiye'ye tekrardan giriş yapan Chery, SUV modelleri ile hızlı bir atılım yaptı. Markanın Tiggo 8 Pro modeli listemizin 5. sırasının sahibi oldu. Chery Tiggo 8 Pro Ekim ayında toplamda 1710 adetlik satış sayısına ulaştı.