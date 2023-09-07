Üniversite adayları tarafından merakla beklenen 2023 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi arayışı devam ediyor. Ek tercihler ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, 2023 EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? İşte detaylar…

Üniversite kayıtlarının başlamasının ardından ek tercih konusu gündeme geldi. Ek tercihlerin yapılacağı tarihler araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek tercihlerin başlama tarihi ve detaylarına dair bilgilerin yer alacağı ek tercih kılavuzu, öğrencilerin tercih sürecini daha bilinçli ve doğru bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak. Ek tercih zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, 2023 EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? Detaylar haberimizde…

2023 EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belirlenerek, ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacaktır. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da Eylül ayının ikinci haftasında ek tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.

EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

YÖK, kayıt yapılmayan boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek ve ÖSYM de bu bilgileri içeren bir tercih kılavuzu yayınlayacak. Bu kılavuzda adaylar, güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini bulabilecekler. Ancak şu an için YKS ek yerleştirme kılavuzu henüz yayınlanmış değil. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı geldiğinde, detayları ekleyeceğiz. Yükseköğretim programlarında 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonrası boş kalan veya kaydolunmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme ile dolacaktır.

YKS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmede belirlenen en düşük puanın altında puana sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sürecinin ardından kontenjan açığı olan programlara ön kayıt yoluyla öğrenci kabul edilmeyecektir. Ek tercih için ücret 50,00 TL olarak belirlenmiştir. Ek yerleştirme tercihi yapmış fakat ücreti ödemeyen adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemleri dikkate alınmayacaktır.