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2023 ek atama olur mu? Atama yerleri belli oldu mu?

2023 ek atama olur mu? Atama yerleri belli oldu mu?

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Atama yerleri belli oldu mu ve ek öğretmen ataması olacak mı soruları gündeme geliyor. Son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek. Ardından, atama yerleri belli oldu mu ve ek öğretmen ataması olacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2023 ek atama olur mu? Atama yerleri belli oldu mu? Ek öğretmen ataması olacak mı? Ek atama olacak mı?

Son 20 yılın en büyük ataması! 45 bin öğretmenin bugün görev yeri belirlenecekSon 20 yılın en büyük ataması! 45 bin öğretmenin bugün görev yeri belirlenecek

2023 ek atama olur mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bugün 103 branşta 45 bin öğretmenin atamasını yapacak. Atama yerleri belli oldu mu ve ek öğretmen ataması olacak mı soruları merak ediliyor. Atama yerleri belli oldu mu ve ek öğretmen ataması olacak mı sorularına yanıt aranıyor. Atama yerleri belli oldu mu? Ek öğretmen ataması olacak mı? Ek atama olacak mı?Detaylar haberimizdedir…

Son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek. 103 branştan 45 bin öğretmenin yeni görev yerleri belirlenecek; kontenjanın büyük bölümü deprem bölgesindeki okullara gidecek. Atamada en fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliğine verildi. Atamam yerleri henüz belli değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün 103 branşta 45 bin öğretmenin atamasını yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamayla ilgili bunun, tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu vurguladı. Ek öğretmen ataması ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Atamam yerleri belli oldu mu? Ek öğretmen ataması olacak mı?

Son 20 yılın tek seferde yapılan en yüksek sayıdaki öğretmen ataması bugün gerçekleştirilecek. 103 branştan 45 bin öğretmenin yeni görev yerleri belirlenecek; kontenjanın büyük bölümü deprem bölgesindeki okullara gidecek. Atamada en fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliğine verildi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden öğretmen ataması ile ilgili saat kaçta ve hangi kanalda olacağı hakkında henüz açıklama yapmadı.

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