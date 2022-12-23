2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?
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2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı ve EYT ne zaman çıkacak soruları gündeme geliyor. Meclis'in yıl sonunda 3 gün tatil edilmesiyle milyonlarca EYT'li hayal kırıklığına uğradı. 2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? soruları gündeme geliyor. Peki, 2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?
Eyt ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı ve EYT ne zaman çıkacağı gündeme geliyor. 2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan konu hakkında bir açıklama geldi. 2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizdedir…
Meclis'in yıl sonunda 3 gün tatil edilmesiyle milyonlarca EYT'li hayal kırıklığına uğradı. Düzenlemenin 2023'e kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan konu hakkında bir açıklama geldi. Sorunun çözümü için süre veren Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz." dedi.
AK Parti'nin önerisi MHP'nin desteğiyle Meclis 27, 28, 29 Aralık tarihlerinde tatil edildi. Kararın ardından EYT düzenlemesi 2023'e kaldı. Muhalefet karara tepki gösterirken, Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT'nin çözümü için süre verdi. Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz." dedi.
Son dönemde EYT'de yaş kriteri gündemde. Kadınlarda 46, erkeklerde ise 48 yaş sınırı konuşuluyor. Ancak bu konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Net bilgi düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.
Düzenlemenin yasalaşmasıyla ilk etapta kaç kişinin de emekli olacağı merak edilenler arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 2 milyonu bulabileceğini söylemişti. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bakan Bilgin, "Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir" demişti.