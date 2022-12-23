2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı ve EYT ne zaman çıkacak soruları gündeme geliyor. Meclis'in yıl sonunda 3 gün tatil edilmesiyle milyonlarca EYT'li hayal kırıklığına uğradı. 2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? soruları gündeme geliyor. Peki, 2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?

Eyt ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı ve EYT ne zaman çıkacağı gündeme geliyor. 2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan konu hakkında bir açıklama geldi. 2023'e kadar EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizdedir…

2023'E KADAR EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Meclis'in yıl sonunda 3 gün tatil edilmesiyle milyonlarca EYT'li hayal kırıklığına uğradı. Düzenlemenin 2023'e kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan konu hakkında bir açıklama geldi. Sorunun çözümü için süre veren Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz." dedi.

AK Parti'nin önerisi MHP'nin desteğiyle Meclis 27, 28, 29 Aralık tarihlerinde tatil edildi. Kararın ardından EYT düzenlemesi 2023'e kaldı. Muhalefet karara tepki gösterirken, Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

EYT NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT'nin çözümü için süre verdi. Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz." dedi.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Son dönemde EYT'de yaş kriteri gündemde. Kadınlarda 46, erkeklerde ise 48 yaş sınırı konuşuluyor. Ancak bu konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Net bilgi düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.

İLK ETAPTA KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Düzenlemenin yasalaşmasıyla ilk etapta kaç kişinin de emekli olacağı merak edilenler arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 2 milyonu bulabileceğini söylemişti. Emeklilik sis­teminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bakan Bilgin, "Di­ğer iki şartı doldurup yaşı bek­leyenler var. 'Hiç yaş şartı ol­masaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Ha­ziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sa­yı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tah­min ediyorum Meclis'ten ka­nun çıkarken bakılacak 2 mil­yon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikka­te alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın bi­raz daha artabilir" demişti.