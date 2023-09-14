2023-DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS sınav giriş belgesi ve sınav yeri nasıl öğrenilir?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavı 2. dönem ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Adaylar, DUS sınav giriş belgesi ve sınav yeri nasıl öğrenilir sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yapılan DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Peki, 2023-DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS sınav giriş belgesi ve sınav yeri nasıl öğrenilir?