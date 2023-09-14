2023-DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS sınav giriş belgesi ve sınav yeri nasıl öğrenilir?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavı 2. dönem ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Adaylar, DUS sınav giriş belgesi ve sınav yeri nasıl öğrenilir sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yapılan DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Peki, 2023-DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS sınav giriş belgesi ve sınav yeri nasıl öğrenilir?
2023-DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta ve DUS sınav giriş belgesi ve sınav yeri nasıl öğrenilir soruları adaylar tarafından araştırılıyor. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, uzmanlık yapmak isteyen diş hekimleri tarafından ÖSYM'nin hazırladığı sınavdır. 2023-DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta? DUS sınav giriş belgesi ve sınav yeri nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizdedir…
2023-DUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem 15 Ekim 2023 Cuma günü saat 10.15'de gerçekleştirilecektir.
DUS SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 8 Kasım 2023 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.
2023-DUS 2. dönem sınava giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr/ ÖSYM'nin resmi sitesinden giriş yaparak ulaşılabilir.