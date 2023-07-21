2023 Dünya kadınlar kupasının başlaması ile birlikte futbolseverler tarafından 2023 Dünya kadınlar kupası nerede? Sorusu merak edildi. Peki, 2023 Dünya kadınlar kupası nerede? Dünya kadınlar kupası nerede, hangi ülkede oynanacak?

2023 Dünya kadınlar kupası nerede? Sorusu, Dünya kadınlar kupası karşılaşmaları ile birlikte gündeme geliyor. Karşılaşmaların detayları, nerede oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı gibi birçok detay da merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, 2023 Dünya kadınlar kupası nerede? Dünya kadınlar kupası nerede, hangi ülkede oynanacak?

2023 DÜNYA KADINLAR KUPASI NEREDE?

2023 Dünya kadınlar kupası bu yıl Avustralya ile Yeni Zelanda'da yapılacak. Karşılaşmalar, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın dokuz şehrinde gerçekleştirilecek. 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 20 Temmuz'da oynanan 2 karşılaşma ile resmen başladı. A Grubu'nun ilk mücadelesinde Yeni Zelanda, Norveç'i 1-0 mağlup etti. Kadınlar Dünya Kupası'nda oynanacak tüm maçlar TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

İspanya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 3-0 mağlup etti. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri Valeria del Campo, Aitana Bonmatí ve Esther Gonzalez kaydetti.

Wellington Regional Stadyumu'nda oynanan karşılamayı İspanya 3-0 kazandı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada kendi kalesine Valeria del Campo, 23'üncü dakikada Aitana Bonmatí ve 27'nci dakikada Esther Gonzalez kaydetti. Ayrıca İspanya, 34'üncü dakikada Jenifer Hermoso ile penaltı atışından faydalanamadı.