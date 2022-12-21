2023 doğal gaza zam gelecek mi ve doğal gaz fiyatı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ile ilgili açıklamada bulundu. 2023 doğal gaza zam gelecek mi? Doğal gaz fiyatı ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2023 doğal gaza zam gelecek mi? Doğal gaz fiyatı ne kadar?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı doğal gaz zammı ile ilgili açıklamada bulundu. 2023 doğal gaza zam gelecek mi? Doğal gaz fiyatı ne kadar? soruları gündeme geliyor. 2023 doğal gaza zam gelecek mi ve doğal gaz fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. 2023 doğal gaza zam gelecek mi? Doğal gaz fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

2023 DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Elektrik ve doğal gazda yeni yılda Zam olacak mı?' sorusuna "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" ifadesini kullandı.