2023 Direksiyon sınavı ücreti ne kadar? Ehliyet kursu fiyatları ne kadar oldu?

Ehliyet kişilerin araba kullanmasına olanak sağlayan resmi belgedir. Kimlik işlevi de gören sürücü belgesi almak için yaş sınırı bulunur. Günümüzde en çok B sınıfı ehliyet alınmaktadır. Bu belgeyi almak içi Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme sürücü adayları tarafından gerçekleştiriliyor. Peki,2023 ehliyet kursu fiyatları ne kadar oldu? Ehliyet sınav ücreti ner kadar oldu? Direksiyon sınavı ücreti ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...

Sıfır otomobillerde sürekli artan fiyatlar vatandaşları zorlarken, yeni yılda bu otomobilleri kullanabilmek için alınması gereken ehliyetler de zamlandı. Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme vatandaşlar tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, 2023 Ehliyet kursu fiyatları ne kadar oldu? Ehliyet sınav ücreti ne kadar oldu? Direksiyon sınavı ücreti ne kadar? Direksiyon sınav hakkı kaçtır? Detaylar haberimizde...

2023 EHLİYET KURSU FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Açıklanan yeni zam oranına göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 2023 Ücret Tablosu'nda A ve B1 sınıfı ehliyet kurs ücreti 7 bin 48 TL oldu.

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL ve özel direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5 bin 384 TL oldu. Ehliyet türüne göre değişen yeni fiyatlar şu şekilde:

A SINIFI

Sürücü kursu: 7048 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL

Ders ücreti: 5,348 TL

A1 SINIFI

Sürücü kursu: 5074 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL

Ders ücreti: 3,374 TL

A2 SINIFI

Sürücü kursu: 5900 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 300 TL

Ders ücreti: 4,200 TL

B SINIFI

Sürücü kursu: 2900 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL

Ders ücreti: 5,360 TL

B1 SINIFI

Sürücü kursu: 7048 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL

Ders ücreti: 5,348 TL

F SINIFI

Sürücü kursu: 5,886 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 299 TL

Ders ücreti: 4,186 TL

M SINIFI

Sürücü kursu: 5074 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL

Ders ücreti: 3,374 TL

ENGELLİ SINIFI

Sürücü kursu: 6,692 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 312 TL

Ders ücreti: 4,992 TL

2023 EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2022 yılında ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar 130 TL yazılı sınav harç ücreti ödüyor. Bu sınavı geçen adaylar, direksiyon sınavı için 160 TL ayrı harç ücreti yatırıyor. 2023 yılına ehliyet sınavı ücreti 180 TL den 295 TL olacağı açıkladı

DİREKSYON SINAV HAKKI KAÇTIR?

Bir sürücü adayının, 4 defa direksiyon sınavına giriş hakkı bulunuyor.1 defaya mahsus olmak üzere rahatsızlığınız nedeniyle sağlık raporunuzu kullanarak sınava girmezseniz, ilk 4 hakkınıza ek 1 hakkınız daha olur. Bu haklarınızdan başarısız olursanız, 45 gün süre içinde dilekçe ile müracaat ederek, 4 hak daha elde edebilirsiniz. Bunun için direksiyon eğitimlerini ücretini ödeyerek direksiyon eğitimlerini sil baştan almanız gerekecek.