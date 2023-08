2023 DGS TERCİH KILAVUZU! Tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih kılavuzunun yayınlanmasını heyecanla bekliyor. 2023 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından DGS tercih kılavuzunun detayları araştırılmaktadır. Peki, Tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA!



Dikey Geçiş Sınavının sonuçları 11 Ağustos Cuma günü açıklandı. DGS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr TC kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır. DGS Puan hesaplama ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuzda yukarıdaki bilgiler eşliğinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

ÖSYM'nin yayımlamış olduğu formül oldukça uzundur ve ihtiyaç olan verileri her zaman yayımlamamaktadır. Bu sebeple adaylar kendi puanlarını hesaplamaları pek mümkün değildir. Bununla beraber her bir dersin kendi içerisinde soru katsayısı vardır. Türkçe, Matematik derslerinin her biri için net başına düşen puanlar olarak da ifade edilebilir. Bu katsayılar ÖSYM'nin o yıla ait sınavı açıkladıktan sonra tespit edilebilmektedir.

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu yıl da tercihlerin 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.