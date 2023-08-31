2023 DGS TERCİH KILAVUZU! DGS tercih nereden, nasıl yapılır?

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzu hakkında bilgi arayan adaylar için detaylar açıklandı. Tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapıldığına dair bilgileri içeren kılavuz, adayların merak ettiği tüm soruları yanıtlıyor.

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri bugün başladı. Öğrenciler tarafından tercih kılavuzunun yayınlanması heyecanla bekleniyordu. ÖSYM'nin tercih kılavuzunun yayınlamasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. DGS tercihleri araştırılan nereden, nasıl yapılır araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercih nereden, nasıl yapılır?Detaylar haberimizde...

DGS TERCİH KILAVUZU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi sitesi üzerinden Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayınlanmıştır. Tercih yapacak öğrenciler tarafından tercih kılavuzu araştırılmaktadır. Tercih kılavuzu için DGS TERCİH KILAVUZU yazısına tıklayınız.

DGS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

DGS TERCİH ŞARTLARI NELER?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "2023-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir