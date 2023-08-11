2023 DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA!

2023 yılında yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Sınav sonuçlarının sorgulanması için gerekli bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte detaylar...

Binlerce öğrencinin girdiği DGS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Sınava giren adaylar tarafından sınav tarihi araştırılmaktadır. 4 yıllık üniversiteye geçiş yapmak isteyen öğrenciler DGS sonuçlarını heyecanla bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır. Sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, TC kimlik numaralarını ve ÖSYM şifrelerini girerek DGS sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki, 2023 DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2023 Dikey Geçiş Sınavı 11 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da açıklanacaktır.

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır. DGS sonuçlarını öğrenmek için DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA yazısına tıklayabilirsiniz.