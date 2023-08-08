2023 DGS SONUÇLARI! DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Dikey Geçiş Sınav sonuçları açıklandı mı?

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı konusunda resmi bir duyuru yapılması bekleniyor. Sınava giren öğrenciler, sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını merak ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Dört yıllık üniversiteye geçiş yapmak isteyen adaylar tarafından Dikey Geçiş Sınavının ne zaman açıklanacağı araştırılmaktadır. Binlerce öğrencinin girdiği DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından 11 Temmuz tarihinde gerçekleşmiştir. Önlisans bitiren öğrencilerin öğrenimlerini dört yıla tamamlamak için girdiği DGS'nin sonucu büyük bir önem arz etmektedir. Peki, DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Dikey Geçiş Sınav sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır. DGS Puan hesaplama ÖSYM'nin yayımlamış olduğu kılavuzda yukarıdaki bilgiler eşliğinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleşmiştir. Dikey Geçiş Sınavı bu yıl, 464 bin 281 adayın katılımıyla gerçekleşmiştir. Binlerce öğrencinin girdiği sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 günü açıklanacaktır. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır. DGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, 11 Ağustos Cuma günü DGS SONUÇLARI! yazısına tıklayarak sonuçlarını öğrenebilirler.