Uzun zamandır heyecanla beklenen 2023 ÖSYM sınav takvimi netleşti. Böylece DGS sınavının tarihi belli oldu. Bilindiği üzerine 2 yıllıktan 4 yıllığa geçmeği olanak sağlayan DGS sınavı her yıl ÖSYM tarafından gerçekleşiyor. Peki, 2023 DGS sınavı ner zaman yapılacak? DGS sınavı geçerlilik süresi kaç yıldır? DGS nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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ÖSYM geçtiğimiz hafta 2023 sınav takvimini açıklamasının ardından DGS sınava katılacak adaylar DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınavı geçerlilik süresi kaç yıldır? DGS nedir? Sorularının yanıtını araştırlıyor.Peki, DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınavı geçerlilik süresi kaç yıldır? DGS nedir? Detaylar haberimizde...

2023 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler ve ön lisans mezunları Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara sınavdan aldıkları puanlara göre yerleştiriliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023 günü yapılacak.

DGS SINAVI GECELİLİK SÜRESİ KAÇ YILDIR?

ÖSYM tarafından her yıl yapıldığı için alınan puanda sadece o yıl için geçerli olacaktır. Yani DGS sınavı bir (1) yıl geçerlidir.

DGS NEDİR?

Herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabildiği, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır.