2023 DGS ne zaman? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı. Sınav takvimi açıklanmasının ardından DGS sınavı tarihide beli oldu. Milyonlarca ön lisan mezununun girdiği Dikey Geçiş sınavı (DGS) .2023 DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Dgs Sınavı ne zaman? Sorusu 2023 yılında gerçekleştirilecek olan DGS sınavına katılarak dikey geçiş yapmak isteyen Milyonlarca ön lisans mezunu tarafından merak konusu oldu. Adaylar DGS sınavı hakkında birçok detay araştırılıyor. Peki, DGS Sınavı ne zaman? 2023 DGS Sınavı hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

2023 DGS NE ZAMAN YAPILICAK?

Dikey Geçiş sınavı iki yıllık üniversite mezunlarının gireceği ÖSYM sınavlarından birisi olurken DGS 2023 yılı içerisinde 16 Temmuz'da gerçekleşeceği belirtildi.

DGS 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınavdan çıkar çıkmaz sonuçların ne zaman açıklanacağı sabırsızlıkla beklerken 2023 DGS sonuçlarının 11 Ağustos 2023 tarihlerinde açıklanacağı belirtildi.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını iletilir. Sınav başvurularının geçerli olabilmeleri için sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.