Bir süredir kamuoyunda seçim tarihine yönelik tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Konu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından bir kez daha gündeme getirildi. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri ne zaman yapılacak? Seçim tarihi ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Genel seçim tarihi kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim kararının muhtemelen Mart ayı başı gibi alınacağını ifade ederkenAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından bir kez daha gündeme getirildi. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri ne zaman yapılacak? Seçim tarihi ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Seçim tarihi için açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında şu ifadeler yer verdi:

"Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması artık kesinleşti. En çok sandık güvenliği söyleniyor. Siyasi partilerden temsilciler, vatandaşlar sandık başında olacak. Güvenlik sorunu yok. Her seçime giderken patronunuz millettir. "ifadesini kullandı. Buna göre 2023 Genel seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması bekleniyor.

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"Seçim ilanı için 60 gün öncesini işaret ederek 10 Mart örneğini veren Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar, diyelim ki Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün seçim günüdür'' ifadelerine konuşmasında yer verdi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını 10 Mart tarihinde açıklaması bekleniyor.