Vatandaşların ve ülkenin gündeminde olan konulardan birisi de 2023 seçimlerinin ne zaman olacağı. Arama motorlarında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? 2023 Seçim ne zaman yapılacak? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? sorusu merak ediliyor. Vatandaşlar merakla Cumhurbaşkanlık seçimi tarihini araştırıyor. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? 2023 Seçim ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

2023 CUMHURBAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?



2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.