2023 Cumhurbaşkanı adayları kim? Kaç CB adayı var?

Seçimlere kısa süre kala bir isim daha cumhurbaşkanlığa aday oldu. İttifaklar da adayını açıklarken 2023 Cumhurbaşkanı adayları kim ve kaç CB adayı var gibi konular merak edildi.