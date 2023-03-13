2023 Cumhurbaşkanı adayları kim? Kaç CB adayı var?
Gündem Haberleri
Seçimlere kısa süre kala bir isim daha cumhurbaşkanlığa aday oldu. İttifaklar da adayını açıklarken 2023 Cumhurbaşkanı adayları kim ve kaç CB adayı var gibi konular merak edildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Dİğer adaylar da kararlarını açıklarken 2023 Cumhurbaşkanı adayları kim, kaç CB adayı var?
2023 CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Millet İttifakı adayı: Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhur İttifakı adayı: Recep Tayyip Erdoğan
Ata İttifakı: Sinan Oğan
Türkiye İttifakı: Ahmet Özal
Yeniden Refah Partisi: Fatih Erbakan
Vatan Partisi: Doğu Perinçek
Haberler.com - Gündem