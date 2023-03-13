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2023 Cumhurbaşkanı adayları kim? Kaç CB adayı var?

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Seçimlere kısa süre kala bir isim daha cumhurbaşkanlığa aday oldu. İttifaklar da adayını açıklarken 2023 Cumhurbaşkanı adayları kim ve kaç CB adayı var gibi konular merak edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Dİğer adaylar da kararlarını açıklarken 2023 Cumhurbaşkanı adayları kim, kaç CB adayı var?

2023 CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Millet İttifakı adayı: Kemal Kılıçdaroğlu

2023 Cumhurbaşkanı adayları kim? Kaç CB adayı var?

Cumhur İttifakı adayı: Recep Tayyip Erdoğan

2023 Cumhurbaşkanı adayları kim? Kaç CB adayı var?

Ata İttifakı: Sinan Oğan

2023 Cumhurbaşkanı adayları kim? Kaç CB adayı var?

Türkiye İttifakı: Ahmet Özal

2023 Cumhurbaşkanı adayları kim? Kaç CB adayı var?

Yeniden Refah Partisi: Fatih Erbakan

2023 Cumhurbaşkanı adayları kim? Kaç CB adayı var?

Vatan Partisi: Doğu Perinçek

2023 Cumhurbaşkanı adayları kim? Kaç CB adayı var?

Seçim Sonuçları

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