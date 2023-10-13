2023 Çin Uluslararası Seyahat Panayırı Yunnan'da Düzenlenecek

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde düzenlenecek olan 2023 Çin Uluslararası Seyahat Panayırı, 70'i aşkın ülke ve bölgenin katılımıyla gerçekleşecek. Bu yılki ticaret fuarı, turizm sektöründe uluslararası etkileşimi ve işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 2023 Çin Uluslararası Seyahat Panayırı, 70'i aşkın ülke ve bölgenin katılımıyla gerçekleşecek.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, uluslararası turizm pazarında meydana gelen değişikliklere, ortaya çıkan tüketim taleplerine ve yeni üretim trendlerine odaklanan bu yılki ticaret fuarı, sektör genelinde uluslararası etkileşim ve işbirliğini derinleştirecek.

Yaklaşık 90.000 metrekarelik bir alanı kapsayan sergi alanlarında küresel turizm destinasyonları, turistik kalkınmadaki ilerlemeler ve yeni teknolojilerin uygulanması gibi konulara odaklanılacak.

Etkinlik; Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Yunnan eyalet yönetiminin ortak sponsorluğunda gerçekleştirilecek.