2023 Çin Uluslararası Seyahat Fuarı Kunming'de Başladı

KUNMİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- 2023 Çin Uluslararası Seyahat Fuarı, Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı. "Merhaba Çin" temasıyla düzenlenen üç günlük etkinlik, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Yunnan eyalet yönetiminin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 90.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip olan fuar, 70'in üzerinde ülke ve bölgeden turizm tanıtım ajansları, ilgili işletmeler ve 800'den fazla uluslararası seyahat acentesinin ilgisini çeken altı özel sergi alanına ev sahipliği yapıyor.