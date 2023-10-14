2023 Çin-ASEAN Expo Turizm Fuarı Guilin'de Başladı

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin şehrinde düzenlenen 2023 Çin-ASEAN Expo Turizm Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 13 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

NANNİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin turizm kenti Guilin'de Cuma günü başlayan 2023 Çin-ASEAN Expo Turizm Fuarı'nda (CAEXPOTE) turizm sektöründeki yeni fırsatlar öne çıkıyor.

Üç gün sürecek etkinliğe 37 ülke ve bölgeden katılım sağlandı. Fuar süresince kültür ve turizm forumları, yatırım fuarları ve tanıtım konferansları gibi çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

CAEXPOTE'un bu yılki teması "Güzel topraklarda buluşmak, el ele birlikte başlamak" olarak belirlendi. İç turizm, kültürel miras turizmi, seyahat ekipmanları ve yurtdışı turizmi de dahil olmak üzere farklı temalara sahip yedi sergi alanı oluşturuldu.

Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Lu Yingchuan açılış töreninde yaptığı konuşmada Çin'in ASEAN'ın en büyük turist kaynağı ve ASEAN turistleri için en gözde dış seyahat destinasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Bu yılki fuarın onur ülkesi olan Malezya'nın Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mohd Zamri, "Bu etkinliğe katılarak Çinli turistleri Malezya'nın sunduğu en iyi ve en yeni olanakları deneyimlemeleri için heyecan verici, yeni, değer odaklı ve aksiyon dolu seyahat programlarında ağırlamayı umuyoruz" dedi.

Daha önce sekiz kez başarıyla düzenlenen CAEXPOTE, Çin-ASEAN bölgesindeki en etkili uluslararası turizm etkileşim platformlarından biri haline geldi.