Tüm dünya çapında heyecanla beklenen günlerden bir tanesi de Christmas. Kış aylarının en sevilen dönemlerinden biri olan Christmas'ın ne zaman olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında 2023 Christmas ne zaman? Yılbaşı hangi gün? Noel ne zaman, hangi gün? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Christmas ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Kış ayına yaklaşırken en sevilen günlerden biri olan Christmas'ın hangi güne denk geldiği aratılıyor. Peki, 2023 Christmas ne zaman? Yılbaşı hangi gün? Noel ne zaman, hangi gün?

CHRİSTMAS NE ZAMAN?

Christmas veya Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir.

20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri (Süryani, Habeş, Kıpti) Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.

YILBAŞI NEDİR, YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

Dünyada yılbaşı

• 1 Ocak : Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü.

• Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

• Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

• Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır. Ancak en büyük 12 Doğu Ortodoks Kilisesinin sekizi, iki tarihin aynı güne geldiği güncellenmiş Jülyen takvimini benimsemiştir (Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Polonya, Romanya, Suriye, Türkiye ve Yunanistan). Gürcistan, İsrail, Rusya ve Sırbistan Ortodoks Kiliseleri ise Jülyen takvimi kullanmaya devam ederler.

• Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

• Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

• Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.