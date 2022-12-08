Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Sınava girmek isteyen adaylar Bursluluk sınavının şartlarını ve tarihini merak ediyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaça? Bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından her yıl 2023 yılında düzenlenen ilk ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) yeni yılın başlamasına kısa bir süre kala adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaça? Bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2022'de Eylül ayında yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023 yılına ait sınav takvimini duyurmadı. Takvimin yayınlanması ile birlikte başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar netleşecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İOKBS'ye başvurular https://www.meb.gov.tr, https://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılıyor.

BURSLULUK SINAVI BAŞVUR ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak, Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır.