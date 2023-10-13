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2023 Bükreş Otomobil Fuarı'nda BAIC X75 Otomobili Sergilendi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 2023 Bükreş Otomobil Fuarı'nda sergilenen BAIC X75 otomobilini inceleyen ziyaretçiler, 12 Ekim 2023. Bükreş'te düzenlenen 2023 Bükreş Otomobil Fuarı'nda 40'tan fazla uluslararası şirket geleneksel, hibrit ve elektrikli araç modellerinin yanı sıra otomobiller için çeşitli aksesuarları da sergiledi. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)