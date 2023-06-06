Yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli haberler verdi. 2023 buğday alım fiyatı ne kadar oldu?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli haberler verdi. Peki, 2023 buğday alım fiyatı ne kadar oldu?

2023 BUĞDAY ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

Yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 Buğday ve Arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir." dedi.