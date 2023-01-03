2023 Bu hafta dizilerin yeni bölümü yok mu, neden yok? 2023 yılın ilk haftası neden TV'de dizi yok, yeni bölümler yok mu? Diziler ne zaman başlayacak?

2023 yılının ilk haftası yani içinde bulunduğumuz bu hafta bazı dizilerin yayınlanmaması merak konusu oldu. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri TV'de hemen hemen hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bunun akabinde izleyiciler, Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 2023 yılın ilk haftası neden TV'de dizi yok? Diziler ne zaman başlayacak? merak etti. İşte bilgiler...

Bu hafta neden dizilerin yeni bölümü yok? Bu hafta diziler yok mu? Diziler tatil mi yapıyor? 1 Ocak diziler yok mu? 2 Ocak diziler yok mu? 3 Ocak diziler yok mu? 4 Ocak günü dizi yayınlanmayacak mı? 5 Ocak dizi yeni bölümler neden yok? 6 Ocak dizi yeni bölümler neden yok? 7-8 Ocak diziler yok mu? Diziler yılbaşı arası mı verdi? Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 2023 yılın ilk haftası neden TV'de dizi yok? Diziler ne zaman başlayacak? Yeni yılın ilk haftası neden dizi yayınlanmıyor? Detaylar haberimizde...

BU HAFTA DİZİLER NEDEN YOK?

Bu hafta 2023 yılının ilk haftası olduğu için diziler yılbaşı tatili yapıyor. Haliyle bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Fakat bazı dizilerin Özel bölümü yayınlandı. Ek olarak bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanıyor. Fakat genellikle birçok dizinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Yılbaşı haftasından dolayı diziler bu hafta yok.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

2023 yılında dizilerin yeni bölümleri yeni yılın 2. haftası başlayacaktır. İlk hafta dediğimiz gibi yılbaşı arası nedeniyle bazı diziler ekrana gelmemişti. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni bölümler yayınlanacaktır.

HAFTA SONU YAYINLANAN DİZİLER DE OLMAYACAK MI?

Evet çoğu hafta sonu yayınlanan dizilerin yeni bölümleri bu hafta olmayacak. Haftaya ekranlara gelecektir.