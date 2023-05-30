2023 BİM kaçta açılıyor? BİM açılış saati: Saat kaçta açılıyor?

Birçok farklı ihtiyaç için farklı zaman dilimlerinde alıveriş yapma ihtiyacı duyulmakta. 2023 BİM kaçta açılıyor? BİM açılış saati kaçta? Saat kaçta açılıyor? sorularının yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. ve bu nedenle A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Sorusu birçok kişi tarafından sabah saatlerinde sıklıkla merak ediliyor. Peki, A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Marketler hafta sonu saat kaçta açılıyor? 2023 Market çalışma saatleri!

2023 BİM kaçta açılıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle sabah saatlerinde marketlerden alışveriş yapmayı tercih etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Ayrıca konuya ilişkin olarak zincir marketlerin kaçta kapandığı, öğle arası saatleri ve çalışma saatleri de merak konusu oluyor. Peki, A101, BİM, ŞOK Kaçta açılıyor? Marketler hafta sonu saat kaçta açılıyor? 2023 Market çalışma saatleri!

2023 BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Marketlerin açılış saatleri yurt genelinde genellikle aynı saatlerde olsa da bazen farklı bölgelerde saatler farklılık gösterebilmektedir. Özel günlerde de bu çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Ayrıca kampüs içerisinde yer almakta olan marketler, daha geç saatlere kadar hizmet vermektedir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 BİM açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 BİM kapanış saatidir.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ GÜNCEL

A101 zincir marketlerine gelen aktüel ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 güncel çalışma saatleri şu şekildedir;

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

BİM

2023 BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK çalışma saatleri, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasındadır ve bu zaman diliminde hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.