2023 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM takvimi belli oldu mu?

BİLSEM sınavları ne zaman yapılacağı ve sınav takvimi ile öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından açıklama gelmesinin ardından. Adayların Bilsem sınavına yönelik araştırmalarımda hız kazandı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLEM sınavında kaç soru sorulacak? BİLSEM takvimi belli oldu mu? BİLSEM sınavına kimler katılabilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Her sene MEB tarafından düzenlenen BİLSEM sınavları oldukça ilgi görmektedir.2023 yılında gerçekleşecek BİLSEM sınavları pek çok öğrenci ve Velilerin gündeminde yer alıyor. Peki BİLSEM sınavı nedir? Bilsem sınavı ne zaman yapılacak? BİLEM sınavında kaç soru sorulacak? BİLSEM takvimi belli oldu mu? BİLSEM sınavına kimler katılabilecek? Detaylar haberimizde...

2023 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Öğrenciler yetenek alanlarına göre ,15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023'te ilan edilecek.

BİLSEM TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alınması.

BİLSEM NEDİR?

Açılımı, Bilim ve sanat Merkezleri'dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

BİLSEM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, KAÇ DAKKİKA?

Sınıflara göre değişiklik gösteren BİLSEM genel yetenek sınavı Geçen sene 1. sınıflar için 60 soru çıkarken 2. ve 3. sınıflara 70 soru çıktı. BİLSEM genel yetenek sınavlarında her doğru cevap 10 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Geçtiğimiz senelerde 4. sınıflar BİLSEM sınavına giremezken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl BİLSEM sınavlarına 4. sınıfları da dahil etti. Adaylar bu sınavlardaher bir oturum başına 100 dakika süreverilmekte.