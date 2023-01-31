Bekçi alımlarına her dönem olduğu gibi yoğun ilgi gösteriliyor. 2023 yılında yeni alımların ne zaman yapılacağı bekçi adayları tarafından araştırılıyor. Bekçi olmak için başvuru tarihlerini araştıran binlerce vatandaş,2023 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ücreti ne kadar? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? 1250 Bekçi alım başvuru şartları neler? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bekçi alımı başvurusu 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak yapılabilecek. Başvuru şartları belirlenen bekçilik için adayların beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekiyor. Peki, 1250 başvuruları nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuru ücreti ne kadar? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? 1250 Bekçi alım başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

1250 BEKCİ ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusunda şu ifadelere yer verildi; 26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR,KAÇ TL?

Bekçilik sınavı başvuru ücreti 680 TL olarak bildirildi. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 680 TL, 18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır. Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir.

HANGİ İLERE BEKCİ ALIMI YAPILACAK?

1250 Bekçi alımı yapılacak iler şu şekilde: İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Muğla, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Edirne, Isparta, Tunceli, Iğdır, Yalova, Ardahan, Mardin, Siirt, Hakkâri, Şırnak, Ağrı, Çankırı, Çanakkale, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Bitlis, Erzincan, Kilis.

1250 BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı departmanlarında görevlendirmek üzeri 26 ilde 1250 Bekçi alımı yapacak.Yaplacak alımda adaylardan şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)En az 167 cm boyunda olmak,

d)Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e)Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f)Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h)Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i)Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j)Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k)Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l)Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n)Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p)Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.