2023 bedelli askerlik ücreti! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2023'te ne kadar, kaç TL?

2023 bedelli askerlik ücreti merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8.506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2023'te ne kadar, kaç TL?

2023 bedelli askerlik ücreti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8.506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2023'te ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kameralar karşısına geçerek milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret rakamını 8.506 lira olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağı düşünülürse bedelli askerlik ücreti yüzde 55'lik bir artışla 150 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

2023'TE BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Açıklanan asgari ücret rakamı sonrası bedelli askerliğin ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55'lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL'nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti 6 asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak" ifadelerine yer verdi.

KURA SİSTEMİ DEVREYE GİREBİLİR

Yazısının devamında bu yıl müracaatların fazla olacağını ve bu durumda da kura sisteminin devreye gireceğini ifade eden Aydemir, "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bedelli müracaatları bir hayli düşmüştü ancak enflasyonun yüksekliği ve ücretin daha da artacağı beklentisi müracaatları artırdı. Şu anda birliklerin eğitim kapasitesi 120 ile 140 bin arasında ancak müracaatın bunun çok çok üstünde olması bekleniyor. Bu durumda iş, kuraya kalacak ve maalesef bazı vatandaşlar, bedelliden yararlanamayacak" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır:

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

Bedelli askerlikten yararlanma şartları şunlardır:

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

Bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;