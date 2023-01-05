Bedelli askerlik ücretleri, 2022 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Vatani görevini bedeli olarak yapmak isteyen vatandaşlar bedeli askerlik ücretlerinin yeni yılda ne kadar olacağını sorguluyor. Peki, 2023 Bedeli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedeli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedeli askerlik başvuru şartları neler? Bedeli askerlik başvuruları nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

6 ayda bir enflasyon farkı ve memur maaşlarına göre belirlenen bedelli askerlik, Temmuz ayında yapılan ara zamla 80 bin TL'ye yükselmesinin ardından 2023 yılında yeniden güncellendi. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16,49 çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, refah payı ile birlikte memur ve emekli maaşlarının zammını yüzde 30 olarak duyurdu. Peki, 2023 Bedeli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedeli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedeli askerlik başvuru şartları neler? Bedeli askerlik başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 bedelli askerlik başvuru ve ödeme sürecinin ardından kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilecek. MSB'den yapılan duyuruya göre , kura çekimi ve sınıflandırma İşlemleri 25 Ocak 2023 tarihindegerçekleştirilecek. Edinilen bilgiye göre 2023 bedelli askerlik yerlerimde aynı gün açıklanması bekleniliyor. Konuyla ilgili bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Şu an 80 bin 64 lira olan bedelli askerlik ücretinin, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 30 zamlanacağı tahmin ediliyor. Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin 104 bin 83 lira olması bekleniyor.

BEDELİ ASKERKLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bedelli askerlik başvuru şartları şunlardır;

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilir. Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Asker alma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 15 Ocak tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

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