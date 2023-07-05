2023 aylık enflasyon oranları ne? Son dakika! TÜİK aylara göre enflasyon oranları! Aylık enflasyon rakamları nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammına etki edecek haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi. Arama motorlarında ise 2023 aylık enflasyon oranları ne? Son dakika! Aylara göre enflasyon oranları! Aylık enflasyon rakamları nedir? araması yapılıyor.

2023 aylık enflasyon oranları ne? Son dakika! Aylara göre enflasyon oranları! Aylık enflasyon rakamları nedir? araması vatandaşlar tarafından yapılmakta. Merakla beklenen haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti. Peki, 2023 aylık enflasyon oranları ne? Son dakika! Aylara göre enflasyon oranları! Aylık enflasyon rakamları nedir?

2023 AYLIK ENFLASYON ORANLARI NE?

Merakla beklenen haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

EN ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

MAYIS AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Enflasyon nisan ayında yüzde 2,39 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak açıklanırken düşüş eğilimi önceki aylarda olduğu gibi devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de son açıklamasında "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" demişti.

MART AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.