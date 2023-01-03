2023 Avukat maaşı ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL?

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki,i,2023 Avukatlık maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Avukat maşı yılda ne kadar? En düşük Memur maaşı ve Emekli aylığı ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Milyonlarca vatandaş 2023 zamlı maaşlarını bekliyor. 2023 avukat maaşları da bu bağlamda merak edilen konulardan bir tanesi oldu. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını da açıklamasıyla beraber yıllık bazda enflasyon yüzde 64,27 oldu. Peki, 2023 Avukatlık maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Avukat maşı yılda ne kadar? En düşük Memur maaşı ve Emekli aylığı ne kadar? Detaylar haberimizde...

2023 AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Avukatların mevcut maaşı 15.485 TL iken 2.550 TL'lik zam ile 18.035 TL'te yükseldi.

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679

AVUKAT MAAŞI YILINDA NE KADAR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu. Sosyal refah düzenlemesi ne kadar yapılacağı henüz belli olmadı.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu. 6 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 2023 refah payı hariç netleşecek.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Memurlar için yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşlar tek tek hesaplandı.

İşte olası zam senaryoları...

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI NE KADAR?